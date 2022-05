Radsport

Fabian Wegmann erinnert an den Tod von Teamkollege Wouter Weylandt beim Giro d'Italia 2011: "Welt brach zusammen"

Der Giro d'Italia passiert 2022 auch jene Stelle am Passo del Bocco, an der Wouter Weylandt 2011 tödlich stürzte. Sein damaliger Teamkollege und Zimmergenosse Fabian Wegmann erinnert sich an den Schrecken dieses Tages, den Umgang mit dem Unvorstellbaren und teilt seine Gedanken im Gedenken an den Belgier. "Es brach eine Welt zusammen", so der Eurosport-Experte über den schwarzen 9. Mai 2011.

00:04:36, Gestern Am 09:13