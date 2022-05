Radsport

Giro d'Italia: Aldag, Eisel und Co. blicken auf 3. Etappe voraus: Das sind die Top-Favoriten im Sprint

Die 3. Etappe des Giro d'Italia dürfte am Plattensee mit dem ersten echten Massensprint dieser Italien-Rundfahrt enden. Doch wer sind überhaupt die Spitzen-Sprinter, die beim Giro in diesem Jahr am Start stehen und was darf man vom deutschen Hoffnungsträger Phil Bauhaus erwarten? David Marcours, Karsten Migels, Bernhard Eisel und Rolf Aldag blicken voraus.

00:05:31, vor einer Stunde