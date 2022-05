Radsport

Giro d'Italia - Bernie Eisel verrät: Visum ist für Biniam Girmay und Co. im Profi-Alltag die größte "Hürde"

Biniam Girmay hat am Dienstag beim Giro d'Italia als erster Afrikaner in der Geschichte der Italien-Rundfahrt eine Etappe gewonnen. Im "Velo Club" sprechen unsere Radsport-Experten Bernie Eisel, Karsten Migels und Fabian Wegmann über die Schwierigkeiten und Hindernisse, mit denen Fahrer insbesondere aus Eritrea in ihrem Alltag als Radprofis teilweise immer noch zu kämpfen haben.

00:01:39, vor 4 Minuten