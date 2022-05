Radsport

Giro d'Italia: Caleb Ewan stürzt im Sprint um den Auftaktsiegsieg fast wie bei der Tour 2021

Caleb Ewan war mittendrin im Kampf um den Tagessieg auf der 1. Etappe des Giro d'Italia. Doch dann ging der Australier auf den letzten Metern zu Boden, weil er das Hinterrad des Eritreers Biniam Girmay berührt hatte. Erinnerungen an Ewans Tour-Aus vor einem Jahr in Pontivy wurden wach, aber am Abend gab es Entwarnung: nur Schürfwunden und Prellungen - Ewan kann am Samstag weiterfahren.

00:03:20, vor einer Stunde