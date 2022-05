Radsport

Giro d'Italia - Jens Voigt bei Kampf um Rosa nach 14. Etappe sicher: Dieses Trio landet auf dem Podium

Dank eines mutigen Auftritts im Finale ist Richard Carapaz auf der 14. Etappe nach Turin ins Rosa Trikot gefahren. Der Giro-Sieger von 2019 darf damit vom zweiten Rosa-Coup in Italien träumen. Doch sein Vorsprung auf Jai Hindley und Joao Almeida ist nicht groß. Und was ist mit dem Rest? Eurosport-Experte Jens Voigt bezweifelt, dass da noch jemand in diesen Dreikampf eingreifen kann.

00:01:10, vor 26 Minuten