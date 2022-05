Radsport

Giro d'Italia - Kampf um Rosa Trikot lässt Experten schwärmen: Richard Carapaz und Jai Hindley im Vergleich

Beim Giro d'Italia 2022 bahnt sich ein regelrechter Showdown im Kampf um das Rosa Trikot an. Richard Carapaz und Jai Hindley schenken sich in der finalen Phase nichts. Das Duell an der Spitze des Gesamtklassements lässt die Eurosport-Experten Bernhard Eisel, Karsten Migels und Andreas Schulz schwärmen.

00:03:16, vor 43 Minuten