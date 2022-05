Radsport

Giro d'Italia: Lennard Kämna feiert seinen Coup auf Sizilien - die Siegerehrung für den Triumph am Ätna

Lennard Kämna feiert seinen Coup auf Sizilien - die Siegerehrung für den Triumph am Ätna auf der 4. Etappe des Giro d'Italia 2022. Gleichzeitig üernahm er auch das blaue Trikot des Führenden in der Bergwertung und führte sein Team Bora-hansgrohe an die Spitze der Mannschaftswertung bei der Italien-Rundfahrt.

