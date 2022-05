Radsport

Giro d'Italia: Lennard Kämna macht nach Etappensieg im Interview Lust auf weitere Erfolge - "Bin noch nicht bei 100%"

Lennard Kämna macht nach seinem Giro-Etappensieg am Ätna im Interview Lust auf weitere Erfolge: "Ich bin noch nicht bei 100%", so der Bora-Profi am Eurosport-Mikrofon. Die Form reichte aber bereits zu einem spektakulären Sieg, obwohl er die letzte Kurve im Finale böse unterschätzte, gesteht der neue Träger des blauen Bergtrikots.

00:02:05, vor einer Stunde