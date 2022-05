Radsport

Giro d'Italia: Rick Zabel vs. Pascal Eenkhoorn - hartes Duell ums Bergtrikot am Balaton

Rick Zabel wird am Dienstag im Maglia Azzurra als Führender der Bergwertung in Richtung Ätna aufbrechen. Der Deutsche vom Team Israel - Premier Tech unterlag zwar am einzigen Bergpreis der 3. Etappe am Balaton im Sprintduell gegen den Niederländer Pascal Eenkhoorn, ist aber trotzdem weiter der Träger des Blauen Trikots. Beide haben fünf Punkte, Zabel ist aber im Gesamtklassement besser platziert.

00:02:25, vor 14 Minuten