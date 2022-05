Radsport

Giro d'Italia: Strecke, Kurs und Profil der 2. Etappe - Das Einzelzeitfahren durch Budapest am 7. Mai

Giro d'Italia 2022: Am 7. Mai steigt die zweite Etappe des diesjährigen Giro in Budapest. Auf die Fahrer wartet ein Einzelzeitfahren über 9,2 Kilometer mitten durch die ungarische Hauptstadt. Die Strecke ist größtenteils flach, jedoch endet sie mit einem knackigen Schlussanstieg über 1,3 Kilometer. Der Start erfolgt am Heldenplatz im Stadtteil Pest und endet an der Burg von Buda.

00:00:55, vor 24 Minuten