Radsport

Giro d'Italia: Strecke, Profil und Kurs der 1. Etappe von Budapest nach Visegrad am Freitag, 6. Mai

Giro d'Italia 2022: Strecke, Profil und Kurs der 1. Etappe von Budapest nach Visegrad am Freitag, 6. Mai mit schwerem Finale beim Auftakt in Ungarn. Im Ziel der 195 Kilometer wartet die erste Bergwertung der Italien-Rundfahrt, an deren Ende über den ersten Etappensieger und den ersten Träger des Rosa Trikots entschieden werden wird.

00:00:55, vor 8 Stunden