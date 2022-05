Radsport

Giro d'Italia: Strecke, Profil und Kurs der 7. Etappe am Freitag von Diamante nach Potenza über vier Bergwertungen

Die 7. Etappe des Giro d'Italia 2022 führt am Freitag, 13. Mai von Diamante nach Potenza über 196 Kilometer und vier Bergwertungen: Hier gibt es Profil und Kurs des Tagesabschnitts im animierten Streckenvideo. Mit fast 5000 Höhenmetern hat es diese Etappe mächtig in sich und könnte für einen Wechsel im Rosa Trikot und viel Bewegung in der Gesamtwertung sorgen.

00:01:04, vor 11 Stunden