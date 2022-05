Radsport

Giro d'Italia: Team Bora-hansgrohe in Budapest präsentiert - Buchmann und Kämna starten in Italien-Rundfahrt

Vor dem Auftakt des Giro d'Italia 2022 hat sich Team Bora-hansgrohe um Emanuel Buchmann und Lennard Kämna auf der Bühne in Budapest den Fans präsentiert. Der Rennstall geht mit großen Ambitionen in der Gesamtwertung an den Start, Wilco Kelderman und Jai Hindley konnten das Podium beim Giro ja bereits erreichen.

