Radsport

Giro erinnert an tödlich verunglückten Michele Scarponi - Papagei Frankje wartet am Straßenrand

Vor fünf Jahren kam der italienische Rad-Star Michele Scarponi bei einem Trainingsunfall in seiner Heimatstadt Filottrano tragisch ums Leben. 2022 fährt das Feld des Giro d'Italia durch eben jenes Filottrano. In der Kleinstadt erinnern viele Banner an Scarponi. Und auch Frankje, Scarponis treuer gefiederter Freund, darf nicht fehlen. Fabian Wegmann und Bernie Eisel schwelgen in Erinnerungen.

00:07:14, vor 2 Stunden