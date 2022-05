Radsport

Lennard Kämna im Interview zu seinem Giro-Etappensieg am Ätna: Darum gings in der Absprache mit Rivale Lopez

Lennard Kämna verrät im Interview zu seinem Giro-Etappensieg am Ätna, worum es in der Absprache mit Rivale Lopez im Etappenfinale ging. Ein "stillschweigendes Übereinkommen" hätten die beiden Ausreißer getroffen, so der Bora-Profi nach dem Triumph auf der 4. Etappe der Italien-Rundfahrt am Vulkan auf Sizilien.

00:01:07, vor einer Stunde