Radsport

Giro d'Italia: Lennard Kämna gewinnt Bergankunft am Ätna auf 4. Etappe - das Finale mit dem Kampf um den Sieg im Video

Lennard Kämna vom Team Bora-hansgrohe hat die erste Bergankunft beim Giro d’Italia 2022 am Ätna auf Sizilien sensationell gewonnen. Im Zielsprint setzte er sich gegen den Spanier Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) durch und triumphierte am Vulkan auf Sizilien am Ende der 4. Etappe. Der letzte Kilometer hier im Video.

00:04:11, vor 42 Minuten