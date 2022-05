Rückblende: Algarve-Rundfahrt 2021, es ist der 9. Mai. Als 60. kommt Lennard Kämna ins Ziel der Schlussetappe - es sollte sein letztes Rennen des Jahres gewesen sein.

Kämna zog die Reißleine, körperlich und geistig müde entschied er sich für eine Auszeit vom Profiradsport, wie schon im Jahr 2018. Die Fortsetzung seiner Karriere schien einmal mehr unsicher, der Tour-Etappensieger von 2020 zog sich zurück und die Fans bangten erneut um eines der größten deutschen Radsporttalente.

"Ich habe mein Leben falsch gelebt", stellte der einstige Juniorenweltmeister im Zeitfahren rückblickend fest.

Ein Jahr später gewinnt der nun 25-Jährige am 10. Mai 2022 die Giro-Bergankunft am Ätna, erobert das Bergtrikot und kündigt dabei an: "Ich bin noch nicht bei 100%".

Eine Leistung, die kaum hoch genug eingeschätzt werden kann, wie Eurosport-Experte Marcus Burghardt betont - auch wenn Kämna bei der Andalusien-Rundfahrt und der Tour of the Alps schon erste Siege nach seinem Comeback gefeiert hatte.

"Ihm wird bei der Fahrt über den Zielstrich viel durch den Kopf gegangen sein", erklärte sein einstiger Teamkollege in der Giro-Show Velo Club bei Eurosport, "er hat ein ganz schweres letztes Jahr gehabt, viele Hochs und Tiefs, und sich jetzt mit so einem Erfolg zurückzumelden, zeigt einfach, was er für eine wahnsinnige Klasse hat."

Auf die monatelange Pause vom Straßenradsport folgte erst im Herbst 2022 eine Rückkehr zum Radsport, allerdings weit weg von den Straßenrennen: Auf dem Mountainbike startete im Oktober beim Cape Epic in Südafrika Kämnas neuer Anlauf, ohne Druck und großen Medienrummel.

Wie Team Bora-hansgrohe den Norddeutschen wieder in die Erfolgspur brachte, erklärte Bernhard Eisel im Velo Club: "Er brauchte Ruhe und Vertrauen", so der Sportliche Leiter beim deutschen Rennstall, man müsse "die Fahrer auch Fehler machen lassen, dann aber hinter ihnen stehen".

Es gehe darum, "alles anzubieten, was möglich ist, um sie mental vorzubereiten und die Sicherheit zurückzugewinnen", erläuterte der Österreicher die Hintergründe des ersten deutschen Etappensiegs beim Giro d'Italia seit 2019.

Der Triumph am sizilianischen Vulkan dürfte nach Eisels Meinung längst nicht der letzte Erfolg Kämnas in den kommenden Wochen und Monaten gewesen sein: "Wenn die Form stimmt, dann ist das ein Killer!"

