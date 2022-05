Die 13. Giro-Etappe wird vielen Fans und Fahrern sehr bekannt vorkommen, denn vom Start in Sanremo um 13:35 Uhr geht es heute am Meer entlang nach Imperia auf den Spuren des Frühjahresklassikers Mailand - Sanremo, allerdings ohne die Anstiege von Poggio und Cipressa.

Die Strecke zweigt dann gen Norden ab, durch etliche Tunnel geht es dann die Bergwertung zum Colle di Nava hinauf.

Es geht dort 10,4km bei durchschnittlich 6,6% Steigung hinauf (3. Kategorie). Das wird die entscheidende Prüfung für die Sprinter - auf Sizilien fielen Cavendish und Caleb Ewan einem solchen Anstieg zum Opfer.

In Cuneo ist die Zielgerade fast 1500 m lang und steigt mit 2,5% an, zuvor geht es in der Altstadt noch über 800 m Kopfsteinpflaster.

Live im Ticker: Die 13. Giro-Etappe

Giro-Strecke: Kurs und Profil der 13. Etappe nach Cuneo

13. Giro-Etappe: Die Favoriten

Mit dem frühen und durchaus harten Anstieg wäre ein ähnliches Szenario wie auf der 5. Etappe in Sizilien möglich. Ohne Biniam Girmay wird Intermarché-Wanty-Gobert kein großes Interesse haben, um das Tempo zu machen. Und Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) scheint nicht in der Top-Form zu sein, in der er solche Gelegenheiten mit Sicherheit konvertieren kann. Vielleicht haben die Mannschaften von Fernando Gaviria (UAE-Emirates) und Giacomo Nizzolo (Israel-Premiertech) ein Interesse daran, ihre weniger kletterstarken Sprintkollegen wie Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) oder Caleb Ewan (Lotto-Soudal) frühzeitig zu distanzieren. Ansonsten wäre eine normale Sprintetappe wahrscheinlicher.

Herzlich willkommen zum Liveticker der 13. Giro-Etappe!

Die Etappe startet in Sanremo und führt an der ligurischen Küste entlang, bevor man bei Imperia in das Hinterland abbiegt. In Pieve di Teco wird nach 43 Kilometern der erste Sprint ausgefahren. Anschließend geht es den Colle di Nava (3. Kategorie: 10,9 Kilometer; 6,5%) hinauf. Nach dem Gipfel verläuft die Strecke für 50 Kilometer leicht abschüssig. Nach dem zweiten Sprint in San Michele di Mondovì (Kilometer 112) ist die letzte Welle des Tages zu absolvieren. Die letzten 34 Kilometer verlaufen flach bis ins Ziel in Cuneo. Die letzten zwei Kilometer steigen minimal an.

