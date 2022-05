Nach drei Tagen in Ungarn ist der Giro d'Italia zurück in seinem Heimatland. Und die erste Etappe in diesem Jahr auf italienischem Boden hat es direkt in sich. Das vierte Teilstück startet in Avola und endet am Ätna. Es ist die erste schwere Bergankunft in diesem Jahr.

Somit sind die Favoriten für die Gesamtwertung gleich am vierten Tag mächtig gefordert. Man kann den Giro heute zwar nicht gewinnen, aber wer schlechte Beine hat, kann ihn definitiv verlieren.

Ad

Nach dem Auftakt in Ungarn führt der Niederländer Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) in der Gesamtwertung vor dem Briten Simon Yates (+0:11) und Landsmann Tom Dumoulin (+0:16), dem Giro-Sieger von 2017. Bester Deutscher ist Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) auf Platz 45 (+1:08).

Radsport Bernal macht Fortschritte: "Zum ersten Mal stehend auf Pedalen" VOR 18 STUNDEN

Wer hat am Ätna die besten Beine? Die 4. Etappe hier im Liveticker:

Giro d'Italia live im Ticker: Herzlich willkommen!

Buongiorno aus Sizilien zum Liveticker von der 4. Etappe des Giro d'Italia. Das heutige Teilstück führt das Peloton von Avola hinauf zum Ätna. Insgesamt sind 172 Kilometer zu absolvieren. Andreas Schulz begleitet die Etappe hier für euch ab 13:00 Uhr im Ticker. Viel Spaß!

Das könnte Dich auch interessieren: "Unglaublich": Volksheld Valter und Co. schwärmen von Giro-Auftakt

Showdown am Ätna beim Giro - das erwarten Eisel und Aldag

Giro d'Italia Oldie but Goldie: Cavendish brilliert beim Giro nach langer Abstinenz VOR 19 STUNDEN