Am 6. Mai startet der Giro d'Italia 2022. Bis zum 29. Mai legen die Fahrer über 21 Etappen insgesamt fast 3500 Kilometer zurück.

Start ist im ungarischen Budapest. Den Abschluss bildet ein Zeitfahren in Verona.

Die besten Karten aus deutscher Sicht auf eine Platzierung im Spitzenfeld hat Emanuel Buchmann, der nach seiner verletzungsbedingten Aufgabe aus dem Vorjahr erneut das Podium angreifen will.

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des Giro d'Italia 2022.

Alle Etappen des Giro d'Italia gibt es in voller Länge bei Eurosport live im TV zu sehen. Die Startzeiten der Übertragungen hängen von den Tagesabschnitten ab. Meistens beginnt die Sendung zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr. In den ersten beiden Wochen des Giro werden die Etappen live im Free-TV bei Eurosport 1 übertragen, die dritte Rennwoche läuft dann bei Eurosport 2 täglich live.

Am Mikrofon sind Kommentator Karsten Migels und Experte Bernhard Eisel für Sie von Start bis Ziel dabei.

Neu im Eurosport-Programm ist der "Velo Club" - die Radsport-Show taucht im Anschluss an jede Etappe noch einmal tief ins Tagesgeschehen ein.

Bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player gibt es den Giro d'Italia im Livestream zu sehen. Hier könnt Ihr auch dann live mit von der Partie sein, falls im TV gerade Werbung laufen sollte.

Eurosport bietet zu jeder der 21 Giro-Etappen in Zusammenarbeit mit radsport-news.com einen Liveticker an, in dem Ihr hautnah von Start bis Ziel beim Kampf um Tagessieg, Rosa Trikot ("maglia rosa"), Bergtrikot und Zählern für die Punktewertung dabei sein könnt.