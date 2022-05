Auf dem Weg zur Siegerehrung feierte sich Mark Cavendish schon einmal selbst. "Ich bin alt, aber ich bin immer noch ich", sagte der Sprinterkönig und blickte stolz auf den 160. Sieg seiner großen Karriere zurück. Auf der dritten Etappe des Giro d'Italia zeigte der 36-jährige Brite, was noch immer in ihm steckt. Zur Tour darf der Radprofi in diesem Jahr aber eher nicht, dabei winkt ein besonderer Rekord.

Cavendish, nach neunjähriger Abstinenz erstmals wieder in Italien am Start und beim Highlight zum 16. Mal Tagessieger, ist beim Team Quick-Step unter den Sprintern nur die Nummer zwei hinter Fabio Jakobsen. Darum dürfte der Niederländer bei der Großen Schleife den Vorzug erhalten, noch ist aber nichts in Stein gemeißelt.

Es bleibt also abzuwarten, ob der viermalige Weltmeister vielleicht doch die Chance bekommt, den legendären Eddy Merckx hinter sich zu lassen. Beide liegen mit 34 Etappenerfolgen an der Spitze der ewigen Tour-Siegerliste. Ein weiterer Erfolg, und Cavendish würde sich in der Bestenliste vor den 76-jährigen Belgier setzen.

"Ich will 50 weitere Tour-Etappen gewinnen", hatte der Brite zuletzt im Eurosport-Podcast "The Breakdown" gesagt. Das wird für den Mittdreißiger wohl nichts mehr. Dass Cavendish, der im Vorjahr zum zweiten Mal das Grüne Trikot in Frankreich holte, aber für weitere Tagessiege die Beine hat, steht außer Frage.

Cavendish sprintet zum 16. Etappensieg - die Highlights der 3. Etappe

Mark Cavendish holt am Balaton seinen ersten Giro-Etappensieg seit 2013

Am Sonntag triumphierte Cavendish am Plattensee, nach 201 km durch Ungarn von Kaposvar nach Balatonfüred setzte er sich im Massensprint durch. Es war sein erster Giro-Etappensieg seit 2013 - in den Folgejahren hatte er das "großartige Rennen, das ich so sehr liebe" stets ausgelassen. Zwischenzeitlich stoppte ihn das Epstein-Barr-Virus, Cavendish hatte Depressionen, doch er ist längst wieder da.

Am Montag hat der Starsprinter von der Isle of Man Pause, es steht für den Tross der Transfer nach Sizilien an. Am Dienstag geht es auf den Ätna, kein Terrain für Cavendish. Aber bis zum Finale am 29. Mai in Verona werden weitere Chancen kommen.

Stellt sich nur noch die Frage, ab das für die Tour de France auch gilt.

"Das Ding zur Linie zu bringen, war beeindruckend" - Analyse des Cavendish-Sieges

