Radsport

Giro d'Italia: Mathieu van der Poel rettet sich vor Sturz mit toller Radbeherrschung in brenzliger Situation

Mathieu van der Poel rettet sich vor einem Sturz in der Abfahrt mit toller Radbeherrschung in einer brenzligen Situation auf der 17. Giro-Etappe. Der Niederländer zeigt seine Klasse auf dem Rad und bleibt in dieser Kurve im Rennen.

00:01:04, vor 2 Stunden