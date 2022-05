Ein letztes Duell der Sprinter vor den schweren Etappen der kommenden Tage - das war der erwartete Ausgang dieser 13. Giro-Etappe.

Doch wer nur das Ergebnis ansieht und glaubt, es sei eben nach Schema F zu genau diesem Resultat gekommen, hat sich sehr getäuscht und viel verpasst.

Ad

Die Fahrt von der Küste nach Norden wurde zu einem echten Krimi, bei dem die Sprinterteams nur mit Einsatz aller Kräfte die Lücke auf den letzten Metern schließen konnten.

Giro d'Italia Giro 2022: Alle 21 Etappen mit Höhenprofilen in der Übersicht 11/11/2021 AM 13:33

Und auch auf der Zielgeraden selbst wurde es dann nochmals extrem spannend in einem knappen Sprint.

Drei Dinge, die auffielen:

1.) Einzelkämpfer Bauhaus zeigt Extraklasse

Viele Jahre lang waren es die Sprinter, die für die große Mehrzahl der deutschen Etappensiege bei großen Rundfahrten sorgten: Greipel, Degenkolb, Kittel und zuletzt Ackermann fuhren den Löwenanteil an Erfolgen bei Giro, Tour und Vuelta ein.

Das hat sich in den letzten Grand Tours etwas gewandelt, doch Phil Bauhaus bewies mit seinem Auftritt in Cuneo auch allen Fans, die den Radsport nicht täglich hautnah verfolgen, dass er die Klasse hat, die Serie seiner Vorgänger fortzusetzen.

Nur Zentimeter fehlten zum Sieg, während der 27-Jährige Stars der Sprintszene wie Mark Cavendish und Fernando Gaviria sowie den vor zwei Tagen siegreichen Alberto Dainese klar hinter sich ließ. Seine Leistung ist umso höher einzuschätzen, als dass er beim Giro weder einen Sprintzug noch einen Anfahrer zur Verfügung hat, sondern sich als Solist durchkämpfen muss und so mit ungleichen Waffen gegen die Konkurrenz antritt.

Sein Frust im Ziel beweist nur, dass es ihm neben Klasse auch an Ehrgeiz nicht fehlt und damit der erste Sieg in einer dreiwöchigen Rundfahrt nur eine Frage der Zeit ist. Vier Etappen hat er bei Rennen der WorldTour schon gewonnen - und auch Démare dabei schon geschlagen.

Dramatisches Finale: Bauhaus bärenstark - doch Démare zieht's durch

2.) Die Rückkehr des 100-km-Mannschaftszeitfahrens

Eigentlich gibt es bei diesem Giro keinen Kampf gegen die Uhr für die Teams, doch auf dieser 13. Etappe gab es ein Tauziehen um jede Sekunde im mannschaftsübergreifenden Teamzeitfahren.

Das Ausreißer-Quartett erinnerte bei seinem Versuch, das Feld von der Bergwertung an im Zeitfahrmodus in Schach zu halten, an die Vierer-Mannschafstzeitfahren vergangener Jahrzehnte bei Olympia und WM. Gut, es waren am Ende nur 96 Kilometer, doch wie der Franzose Nicolas Prodhomme (ag2r), der Italiener Mirco Maestri (Eolo) sowie das niederländische Duo Pascal Eenkhoorn (Jumbo) und Julius van den Berg (EF) sich wehrten, machte den Nachmittag zum Krimi.

Die Eurosport-Experten Jens Voigt und Bernie Eisel hatten schon am Gipfel des Anstieges erkannt, dass es ein Sekundenspiel werden würde, denn abfallendes Gelände und Rückenwind spielten den Ausreißern in die Karten. "Wir wussten: wenn wir 60 km/h fahren, können die Verfolger nicht 65 km/h fahren", rechnete Eenkhoorn vor.

Team um Team schickte Fahrer um Fahrer mit in die Verfolgungsarbeit, sechs Mannschaften warfen letztlich alles in die Waagschale - am Ende gewannen sie das ungleiche Duell, aber eben erst 600 Meter vor dem Ziel.

Haben die Ausreißer im Finale was falsch gemacht? Das sagt Voigt

3.) Frust und Freude in Frankreich

Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle für die französischen Radsportfans an diesem Freitag.

Aber keine drei Stunden später baute Démare mit dem dritten Etappenerfolg seine Position als Frankreichs Rekord-Tagessieger bei der Italien-Rundfahrt auf acht Teilstücke aus und wird das maglia ciclamino als Sieger der Punktwertung wie 2020 gewinnen, falls er in Verona ankommt.

Magen rebelliert! Top-Favorit Bardet muss den Giro aufgeben

Das könnte Dich auch interessieren:Giro 2022: Alle 21 Etappen mit Höhenprofilen in der Übersicht

Giro-Strecke: Profil und Kurs der 14. Etappe nach Turin

Giro d'Italia Deutsche Erfolge beim Giro: Alle Etappensieger und Rosa Trikots 05/05/2017 AM 13:02