Radsport

Giro d'Italia: Rolf Aldag und Bernhard Eisel erläutern Sitzpositionen auf Zeitfahrrädern

Das erste Zeitfahren des 105. Giro d'Italia ist vorbei, und auch wenn es am Ende bergauf ging und zwischendurch viele technische Kurven warteten, so kam es auch in Budapest natürlich wieder auf Aerodynamik an: Sitzpositionen auf Zeitfahrrädern sind eklatant wichtig. Hier erklären die Eurosport-Experten Rolf Aldag und Bernhard Eisel, wie viel Arbeit bei Bora - hansgrohe investiert wurde.

00:02:36, vor 2 Stunden