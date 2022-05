Radsport

Giro d'Italia 2022 - Ruhetag gleich "Cheat Day"? Das sagt Ernährungsexpertin Judith Haudum

Am Montag steht beim Giro d'Italia 2022 der dritte Ruhetag an. Ernährungsexpertin Judith Haudum erklärt in der Giro-Show "Velo Club", warum der Ruhetag auch aus Ernährungssicht für die Fahrer so wichtig ist.

00:00:36, vor 13 Stunden