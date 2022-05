Radsport

Spektakuläre Szene: Böser Sturz beim Giro d'Italia gerade noch verhindert - Mattia Bais kommt in der Abfahrt zu Fall

Spektakuläre Szene: Böser Sturz beim Giro d'Italia gerade noch verhindert - der Italiener Mattia Bais kommt in der Abfahrt auf der 16. Etappe zu Fall. Doch er rettete sich hauchdünn vor einem weitaus schlimmeren Crash, "das hätte viel schlimmer enden können", so die Eurosport-Experten in ihrer Analyse der Situation.

00:00:58, vor einer Stunde