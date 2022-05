Radsport

Giro d'Italia: Tolle Geste am Ätna - Betreuer von Movistar verpflegt Trek-Fahrer Lopez im Anstieg

Tolle Geste am Ätna - ein Betreuer von Movistar verpflegt den Trek-Fahrer Juan Pedro Lopez im Anstieg auf der 4. Etappe. Die Solidarität unter Spaniern wird am Ende beohnt, Lopez erobert am Gipfel das Rosa Trikot durch seinen zweiten Platz hinter Lennard Kämna.

00:00:40, vor 13 Stunden