Radsport

Giro d'Italia - Bernie Eisel und Pascal Ackermann analysieren die 18. Etappe: Darum scheiterte das Peloton

Die 18. Etappe des Giro d'Italia endete am Donnerstag überraschend mit einem Ausreißersieg, weil sich das Peloton im Finale verzockte und das Quartett an der Spitze nicht mehr rechtzeitig einholen konnte. Im Velo Club analysieren die Eurosport-Experten Karsten Migels und Bernie Eisel zusammen mit UAE-Sprinter Pascal Ackermann, was aus Sicht des Pelotons schief gelaufen ist. Die Analyse im Video.

00:04:22, vor einer Stunde