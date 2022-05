Keine Bergankunft, aber mit fast 5000 Höhenmetern ein echt harter Brocken: Nur zwei Etappen bei dieser Italien-Rundfahrt warten mit mehr Höhenmetern auf als dieses Teilstück in der Region Basilikata.

Nach dem Start an der Küste ist es zunächst für 25 Kilometer nur wellig, doch dann beginnt eine wahre Achterbahnfahrt: Passo Colla (3. Kategorie), Monte Sirino (1. Kategorie mit 24,4 Kilometern bei 3,8% (maximal 12%)), Monte Grande di Viggiano (2. Kategorie - 6,6km bei 9,1%) und La Sellata (3. Kategorie) heißen die Bergpreise des Tages.

Ad

Doch auch rund um die kategorisierten Anstiege geht es ständig steil bergauf und bergab.

Giro d'Italia Bauhaus im Interview: So stehen seine Chancen in den Sprints VOR 3 STUNDEN

Dieser Tag wird die ersten richtig großen Abstände im Gesamtklassement herbeiführen, auch wenn die Top-Favoriten vielleicht beisammen bleiben dürften – bis auf diejenigen, die einen schwarzen Tag haben und ihre Hoffnungen im Gesamtklassement auf dieser Etappe begraben müssen.

Wer schon am Ätna Rückstand kassiert hat, könnte auf der 7. Etappe die Chance zur Revanche nutzen, das betrifft insbesondere Fahrer wie Tom Dumoulin, Vincenzo Nibali, Guillaume Martin oder Felix Gall.

Giro: Rosa Trikot vor Wechsel?

Ein Wechsel im Rosa Trikot ist durchaus möglich, Juan Pedro Lopez wird sich auf einen harten Tag einstellen müssen. Auch Lennard Kämna muss aktiv werden, um sein Bergtrikot zu verteidigen.

Potenza wurde in der Giro-Geschichte bereits 28 Mal an- oder durchfahren, die letzte Ankunft liegt jedoch bereits 21 Jahre zurück. Damals gewann hier Danilo Hondo für das Team Telekom tatsächlich im Sprint eines sehr großen ersten Feldes – am Freitag ist das undenkbar.

Das könnte Dich auch interessieren:Giro 2022: Alle 21 Etappen mit Höhenprofilen in der Übersicht

Experten sicher: "Nibali wid mit ganz großem Erfolg abtreten"

Giro d'Italia Experten sicher: "Nibali wid mit ganz großem Erfolg abtreten" VOR 4 STUNDEN