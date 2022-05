Radsport

Zeitfahrrausch durch Budapest: Yates düpiert die Spezialisten - die Highlights

Simon Yates hat in beeindruckender Manier alle Zeitfahrspezialisten beim Giro d'Italia in den Schatten gestellt und sich den Sieg auf der 2. Etappe im Kampf gegen die Uhr von Budapest gesichert. Das Rosa Trikot des Gesamtführenden verteidigte aber Auftaktsieger Mathieu van der Poel, der an der Fischerbastei nur drei Sekunden langsamer war. Hier sind die Highlights vom zweiten Giro-Tag!

00:02:51, vor einer Stunde