Radsport

Alejandro Valverde vs Michael Woods: Duell um Etappen- und Gesamtsieg auf dem 3. Teilstück in Galizien

Alejandro Valverde vs Michael Woods: Das Duell um den Etappen- und Gesamtsieg auf dem 3. Teilstück in Galizien beim Rennen Gran Camino. Der Spanier setzt sich am Ende durch und verkürzt den Rückstand auf den Kanadier um einige Sekunden.

00:01:55, vor 11 Stunden