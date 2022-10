Radsport

Gravel-WM: Erste Medaillenjagd auf Schotter aus dem Veneto live bei Eurosport am Samstag und Sonntag

Gravel-WM: Die erste Medaillenjagd auf Schotter in der Radsport-Geschichte gibt es am Wochenende bei Eurosport - wir übertragen beide Rennen live! Jeweils ab 14:00 Uhr sind wir am Samstag und Sonntag bei der Action aus dem Veneto hautnah dabei.

00:01:10, vor einer Stunde