Greipel bei Trainingssturz verletzt - Klassikersaison gelaufen

Dem Rostocker rutschte am Dienstag bei einer Trainingsfahrt mit seinem Teamkollegen Rick Zabel in der Nähe von Köln auf nasser und matschiger Straße das Vorderrad weg. "Ich bin mit dem Kopf und der Schulter voran in einen Stein gerauscht", berichtete der 37-Jährige. Seine linke Schulter sprang aus dem Gelenk und brach.

Laut Mitteilung seines neuen Teams (Israel Start-Up Nation) muss Greipel wahrscheinlich operiert werden, um die lädierte Gelenkpfanne zu richten. In drei Monaten sei mit einer Rückkehr des erfolgreichsten aktiven Profis (156 Siege) aufs Rad zu rechnen. Bei den Klassikern wie Mailand-Sanremo (21. März) oder Paris-Roubaix (11. April) wird Greipel laut ISN nicht starten können.