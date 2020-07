2. Start, 2. Sieg - Bahrain-McLaren-Profi Hermann Pernsteiner fährt bei den „Hart & Härter“-Challenges in einer eigenen Liga. Der Niederösterreicher siegte nach dem Großglockner heute auch auf dem Kitzbüheler Horn. Wels-Profi Riccardo Zoidl musste sich erneut mit Rang zwei begnügen, mit Rang drei bot Jonas Rapp von Hrinkow erneut eine starke Leistung.

Das gleiche Kunststück schaffte bei den Damen auch seine Landsfrau Alina Reichert.

Kufstein und das Kitzbüheler Horn waren am siebenten Tag der neuen TV-Show „Österreich dreht am Rad die Schauplätze - live mitzuverfolgen auf https://k19.at und https://www.eurosport.de:

Radsport Pernsteiner gewinnt die "Hart & Härter"-Challenge am Großglockner GESTERN AM 18:05

Während Max Kuen mit seinen Friends Nadja Prieling, Peter Gschwendter, Lukas Eberharter und Eurosport-Experte Karsten Migels von Kufstein bis zum Alpenhaus am Kitzbüheler Horn radelten, wurde am steilsten Radberg Österreichs die zweite "Hart & Härter"-Challenge ausgetragen. 41 AthletInnen stellten sich der Herausforderung des maximal 22,3 Prozent steilen und fünf Kilometer langen Anstieges von der Mautstation bis zum Alpenhaus. Die Hauptrolle auf der Rolle hatte heute der armamputierte Marathonspezialist Patrick Hagenaars inne, der wieder vier Stunden am Ergometer schwitzte.

Play Icon WATCH Highlights der "Hart und Härter-Challenge" am Kitzbüheler Horn 00:01:32

Bei Sonnenschein und perfekten Radtemperaturen folgte die 2. „Hart & Härter-Challenge aufs Kitzbüheler Horn. Gleich vom Start weg bei der Mautstation drückten die Spitzenfahrer gehörig aufs Tempo. Der Ö-Tour-Zweite Hermann Pernsteiner aus der Buckligen Welt ließ von Beginn an nichts anbrennen und siegte mit einem Respektabstand von 31,7 Sekunden auf Ex-Rundfahrtssieger Riccardo Zoidl (Felbermayr Simplon Wels). Auf Rang drei mit 50,2 Sekunden Rückstand landete wie gestern beim Auftakt am Großglockner Jonas Rapp (Hrinkow Advarics Cycleang). Auf den Plätzen vier und fünf folgten mit Roland Thalmann und Colin Stüssi zwei Vorarlberg Santic-Profis.

Hermann Pernsteiner freute sich nach seinem zweiten Sieg binnen 24 Stunden: „Es war sehr hart. Ich habe versucht einen guten Rhythmus zu finden. Nach diesen zwei tollen Tagen am Großglockner und am Kitzbüheler Horn spüre ich, dass noch ein paar Prozente fehlen. Jetzt heißt es gut erholen für den nächsten Trainingsblock in der Höhe. Sehr zufrieden zeigte sich auch Riccardo Zoidl: „Hermann hat heuer schon einen fixen Rennkalender, ist voll darauf fokussiert und war jetzt einige Male in der Höhe. Das geht mir ab. Aber ich bin absolut zufrieden mit meiner Leistung heute.

Reichert gewinnt erneut bei den Damen

Wie bei beim Challenge-Auftakt gestern am Großglockner heißt auch heute am Kitzbüheler Horn die Siegerin Alina Reichert vom Team Union Radrennteam Pielachtal. Die Niederösterreicherin siegte mit einer Fahrzeit von 27:58.3 Minuten vor ihrer Teamkollegin Pia Hehenwarter (30:55.1 Minuten). Dritte wurde die Auftaktzweite Katharina Machner (La Musette Cycling Austria) mit einer Zeit von 31:25.8 Minuten.

Übrigens, von den Bergläufern absolvierte Manuel Innerhofer, der auch gestern am Großglockner gewann, mit einer Siegerzeit das Horn in mehr als beachtlichen 26:03 Minuten!

Am Donnerstag folgt die dritte und letzte Challenge:

"Hart und Härter-Challenge" am Rettenbachferner, 9. Juli 2020

Ötztal (Kreuzung Innerwald nach Sölden) - Bergstation Rettenbachferner

Eckdaten: 10,9 Kilometer, 1.200 Höhenmeter, max. Steigung 22 Prozent, durchschnittliche Steigung 11 Prozent

Start ab 17:00 Uhr

Das könnte Dich auch interessieren: QUIZ: Kennst Du alle Deutschen im Gelben Trikot der Tour?

Play Icon WATCH Wetter-Wahnsinn: Die 5 wildesten Rennszenen aus Tour, Giro & Co 00:02:10

Radsport "Hart & Härter Challenges" bei "Österreich dreht am Rad" im Livestream bei Eurosport.de 06/07/2020 AM 14:21