Radsport

Team Israel Start Up Nation mit klarer Ansage: "Wir wollen alle Rennen gewinnen - auch die Tour de France"

Das Team Israel Start Up Nation hat die höchsten Ziele im Radsport: "Wir wollen alle Rennen gewinnen - auch die Tour de France", so der Chef des Rennstalls. Mit Chris Froome, Michael Woods oder Neuzugang Jakob Fuglsang hat die Mannschaft mehrere Spitzenfahrer in ihren Reihen, die schon für herausragende Resultate bei großen Rundfahrten und Klassikern gesorgt haben.

00:02:23, vor einer Stunde