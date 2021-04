Publiziert 10/04/2021 Am 14:15 GMT | Update 10/04/2021 Am 14:39 GMT

Die Zeitung berichtete ausführlich über eine Sitzung des Merdinger Gemeinderats Ende März, wo intensiv und kontrovers über das Projekt debattiert wurde: Demnach soll das "Bike-Zentrum Merdingen by Jan Ullrich", so der geplante Name, neben dem Museum und einem Fanshop eine Gastronomie, eine Fahrrad-Werkstatt und Übernachtungsmöglichkeiten für Radtouristen enthalten. Die Idee stammt von lokalen Investoren.

Die Kosten für das Bike-Zentrum sollen sich auf rund 4,5 Millionen Euro belaufen.

Die Investoren planen zudem, in das Bike-Zentrum eine Spielhalle zu integrieren. Während die Gemeinde der grundsätzlichen Idee eines Bike-Zentrums inklusive Jan-Ullrich-Museums positiv gegenübersteht, ist die Spielhalle noch ein großer Streitpunkt.

Entscheidung über Bike-Zentrum noch nicht gefallen

"Die Gemeindeverwaltung könnte sich eine Unterstützung des Projektes ohne Spielcenter vorstellen, dies wurde jedoch von den Investoren klar und mehrfach abgelehnt", erklärte Bürgermeister Martin Rupp in der Sitzung Ende März. Zahlreiche Lokalpolitiker sehen in dem Bike-Zentrum und dem Museum eine neue touristische Attraktion für die Region.

Wann über die Genehmigung des Bike-Zentrums entschieden wird, steht dem Bericht zufolge noch nicht fest.

Inwiefern Jan Ullrich selbst in die Pläne involviert ist, ist ebenfalls nicht bekannt.

Ullrich gewann 1997 in Diensten des Telekom-Teams die Tour de France. Zwei Jahre später feierte er bei der Vuelta a España seinen zweiten Grand-Tour-Sieg. Zudem holte er 2000 Olympisches Gold im Straßenrennen, 1999 und 2001 wurde er Weltmeister im Einzelzeitfahren. Damit zählt er zu den erfolgreichsten Radprofis Deutschlands.

Kurz vor der Tour de France 2006 wurde der damalige deutsche Rad-Held jedoch von der Frankreich-Rundfahrt ausgeschlossen, da er in den Doping-Skandal um den spanischen Arzt Eufemiano Fuentes verwickelt gewesen sein soll.

Nach jahrelangen gerichtlichen Verhandlungen wurde Ullrich schließlich 2012 vom CAS für seine Dopingvergehen verurteilt. Jedoch wurden nur alle seine Ergebnisse seit dem 1. Mai 2005 gestrichen, seine Erfolge aus den Jahren davor und damit auch seinen Tour-de-France-Sieg durfte der gebürtige Rostocker behalten.

