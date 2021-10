Ullrich wird das Rennen am 24. Oktober unter anderem gemeinsam mit der der mallorquinischen Duathlon-Weltmeisterin Mavi García in Angriff nehmen - diese trägt bei der Ausgabe 2021 die Ehrenstartnummer 312.

Ob Ullrich die Maximaldistanz von 312 Kilometern oder eine der kürzen Strecken des Jedermann-Events bestreiten wird, ist noch nicht bekannt. "Das wird er selbst entscheiden müssen, darin besteht auf jeden Fall die Herausforderung", so eine Sprecherin der Organisatoren vor der elften Austragung gegenüber der "Mallorca Zeitung".

Der Texaner Armstrong hatte zuvor bei Instagram Bilder veröffentlicht, die ihn in freundschaftlicher Verbundenheit mit Ullrich zeigen. "Es ist unmöglich in Worte zu fassen, was es mir (und Millionen anderen) bedeutet, diesen Mann wieder zurück und gesund zu sehen", schrieb Armstrong: "Ich bin so stolz auf dich, Champ, und ich liebe dich und werde immer für dich da sein."

Armstrong und Ullrich hatten sich nach der Jahrtausendwende immer wieder packende Duelle bei der Frankreich-Rundfahrt geliefert. Armstrongs sieben Gesamtsiege (1999 bis 2005) wurden wegen massiver Dopingvergehen gestrichen.

Ullrichs Karriere war mit der Operacion Puerto, den Dopingenthüllungen um den spanischen Arzt Eufemiano Fuentes, 2006 praktisch beendet. In der Folge erlebte Ullrich auch einen gesundheitlichen Absturz, den Tiefpunkt erreichte er 2018.

(SID)

