“Das Buch ist keine Biographie, sondern ein Rückblick auf das prägendste Jahr meines Lebens. Von Regenbogen zu Regenbogen, von immenser Trauer bis hin zu überwältigendem Glück“, erzählte der zweifache Weltmeister, der dieses Jahr seinen Vater verlor und später im Jahr die Geburt seines ersten Kindes feierte.

"Das Regenbogentrikot lässt die Leute Fehler machen“, sagte Alaphilippe bei der Präsentation gegenüber Het Nieuwsblad. "Ich musste lernen, mit diesem Trikot zu fahren, ich musste lernen, das Trikot zu tragen. Mein größter Fehler? Mein Verlust in Lüttich-Bastogne-Lüttich, ohne Zweifel. Ich wollte diesem Trikot die Ehre erweisen. Deshalb habe ich einen Fehler gemacht. Mit so einem Trikot will man niemanden enttäuschen: nicht die Fans, nicht die Mannschaft und nicht einmal sich selbst. Ich hoffe, dass ich diese Fehler nächstes Jahr nicht wieder mache und in der nächsten Saison wieder mein Ding machen kann: das Rennen bestimmen und gewinnen."

“Ich hatte schon früher mehrere Buchanfragen, aber jetzt erschien mit der Moment richtig: Das Jahr des Regenbogens; von Imola bis Leuven“, so der Franzose. “Es ist ein sehr offenherziges Buch, denn es war ein sehr ereignisreiches und emotionales Jahr“, fügte er an.

Auf Deutsch oder Englisch wird die Lektüre vorerst allerdings nicht erscheinen. Das Buch wurde bislang aus dem Französischen nur ins Spanische, Italienische und Niederländische übersetzt.

