Publiziert 26/03/2021 Am 15:47 GMT | Update 26/03/2021 Am 16:21 GMT

Kämna hatte bereits am ersten Tag der Rundfahrt als Ausreißer den vierten Rang belegt und war auch auf der 4. Etappe lange als Solist unterwegs gewesen - im dritten Anlauf folgte nun der erste Sieg seit seinem Triumph auf der 16. Etappe bei der Tour de France 2020.

In der Gesamtwertung verteidigte Adam Yates aus Großbritannien seine Führung. Er liegt 45 Sekunden vor seinem Teamkollegen Richie Porte aus Australien. Dritter ist der frühere Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas, der ebenfalls für Ineos Grenadiers fährt, mit 49 Sekunden Rückstand auf Yates.

Das sechste Teilstück des traditionellen Etappenrennens, das am Sonntag in Barcelona endet, verläuft am Samstag hügelig über 193,8 km von Tarragona nach Mataro. 2020 war die Rundfahrt wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

Mehr in Kürze...

