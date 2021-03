Publiziert 23/03/2021 Am 16:11 GMT | Update 23/03/2021 Am 16:51 GMT

Rohan Dennis (Ineos Grenadiers) hat das 18,5 Kilometer lange Einzelzeitfahren der Katalonien-Rundfahrt in Banyoles gewonnen.

Der australische Ex-Weltmeister setzte sich am zweiten Tag der WorldTour-Rundfahrt nach 22:27 Minuten mit fünf Sekunden Vorsprung vor dem Französischen Zeitfahrmeister Rémi Cavagna (Deceuninck – Quick-Step) durch.

Dritter wurde der Portugiese Joao Almeida (Deceuninck – Quick-Step) mit 28 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Da sowohl Dennis als auch Cavagna am Vortag aber mehrere Minuten verloren hatten, übernahm Almeida die Gesamtführung des siebentägigen WorldTour-Rennens.

Katalonien-Rundfahrt Starker Auftritt: Kämna verpasst Auftaktsieg in Calella nur knapp GESTERN AM 16:05

Lennard Kämna (Bora – hansgrohe), der auf der 1. Etappe Vierter gewesen war, belegte in Banyoles den 20. Tagesrang und rutschte auf Rang zehn im Gesamtklassement mit 22 Sekunden Rückstand.

"Es war ein hartes Zeitfahren. Ich bin mit meiner Leistung ganz zufrieden, optimal ist es aber sicher noch nicht gelaufen, da liegt noch einiges an Arbeit auf dem Zeitfahrrad vor mir. Aus Ausgangssituation vor den Bergen passt aber in jedem Fall. Mal sehen, was die Beine morgen hergeben", sagte Kämna.

Das könnte Dich auch interessieren: Streit um Evenepoel: Lefevere legt gegen Bora-Chef Denk nach

Ausreißer-Coup in Calella: Die Highlights der 1. Etappe

Radsport 26-Kilometer-Solo: Longo Borghini gewinnt Trofeo Alfredo Binda GESTERN AM 18:07