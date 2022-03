Radsport

Ricardo Carapaz feiert Tagessieg bei Katalonien-Rundfahrt - die Highlights der 6. Etappe

Auf der vorletzten Etappe der Katalonien-Rundfahrt sicherte sich Richard Carapaz in einem packenden Schlusssprint mit Sergio Higuita den Tagessieg. Zuvor gab das südamerikanische Duo den Ton im Rennen an und zog dem Peloton davon. Higuita sicherte sich darüber hinaus die Führung in der Gesamtwertung. Die Highlights gibt es hier im Video.

