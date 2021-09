Radsport

King of the Lake 2021 - die Highlights des 11. Zeitfahrens am Attersee

King of the Lake 2021 - die Highlights des Rennens: Auch die mittlerweile 11. Ausgabe des legendären Zeitfahrens um den Attersee war geprägt von beherzten Kämpfen um Meter und Sekunden, brennenden Beinen und einer Stimmung bei Teilnehmern und Besuchern, die ihresgleichen sucht. Die besten Szenen hier in den Höhepunkten im Video!

00:01:25, Gestern Am 09:53