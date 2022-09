47,2 Kilometer freie Fahrt und das rund um den malerischen Attersee. Was sich wie der Traum eines jeden Zeitfahrers anhört, hat einen Namen: ASVÖ King of the Lake. Wenn am 17. September um 13:00 Uhr der Startschuss zur 12. Ausgabe des einzigartigen Zeitfahrens in Kammer/Schörfling fällt, geht es für 1.400 begeisterte Radsportler*innen aus 24 Nationen auf die Zeitfahrstrecke rund um den wunderschönen Attersee.

Insgesamt werden am 17. September Wettbewerbe in sieben verschiedenen Klassen ausgetragen. Es gibt ein 10er-Mannschaftszeitfahren und ein Vierer-Mannschaftszeitfahren sowie das Einzelzeitfahren um den "King of the Lake" und die "Queen of the Lake" und den "Elite-King of the Lake". Zudem wird auch in der U23-Klasse ein "King of the Lake" und eine "Queen of the Lake" gekürt.

Ad

Zum Auftakt wird ab 13:00 Uhr das 10er Mannschaftszeitfahren mit 19 Teams ausgetragen. Die besten sieben Fahrer eines Teams werden fürs Klassement gewertet. Direkt im Anschluss folgt das Vierer-Mannschaftszeitfahren mit 110 Teams. Danach beginnt dann die Zeitfahr-Hatz nach den verschiedenen Titeln im Einzel.

Radsport Verzweiflung im Abstiegskampf: Team Israel droht UCI mit Klage UPDATE 13/09/2022 UM 08:57 UHR

Eurosport überträgt den kompletten "King of the Lake" am 17. September von 12:50 bis 18:45 Uhr im kostenlosen Livestream auf überträgt den kompletten "King of the Lake" amimauf Eurosport.de . Zudem wird das Rennen auch bei discovery+ und im Eurosport Player übertragen.

ASVÖ King of the Lake: Wer folgt auf Tobias Häckl?

Spannend wird vor allem wieder der Kampf um die Krone des King of the Lake. Dort dürfte es zu einer "Wachablösung" kommen, denn der "King" von 2020 und 2021, Tobias Häckl, startet in diesem Jahr erstmals in der Elite-Klasse. Der mehrfache Race-Across-America-Gewinner und Vorjahreszweite Christoph Strasser zählt hier zu den Mitfavoriten.

Bei den Damen könnte es zu einem Dreikampf um den Titel "Queen of the Lake" kommen. Zum Kreis der Favoritinnen zählen Vorjahressiegerin Gabriela Thanner, zugleich amtierende Streckenrekordhalterin, die Siegerin des Ötztaler Radmarathons und Tour-Transalp-Gewinnerin Catherine Rossmann und die Vorjahreszweite Barbara Mayer. Auch die frischgebackene Para-Weltmeisterin Kerstin Brachtendorf wird sich erneut der Herausforderung "King of the Lake" am Attersee stellen.

Der "Elite-King"-Wettbewerb ist gespickt mit zahlreichen Top-Fahrern aus der österreichischen und deutschen Rad-Bundesliga. Der zweifache "King of the Lake"-Sieger Tobias Häckl muss sich auf starke Konkurrenz gefasst machen. Streckenrekordhalter und Vorjahressieger Julian Braun peilt die Titelverteidigung an, der Vorjahreszweite Rainer Kepplinger möchte in diesem Jahr aufs oberste Treppchen und mit Ricardo Zoidl steht ein weiterer ehemaliger "King of the Lake"-Sieger am Start.

Zusätzlich zum Livestream auf Eurosport.de gibt es unter www.livetiming.at die Möglichkeit, die Live-Zeiten der Einzelfahrer, 4er und 10er-Teams mitzuverfolgen.

Das könnte Dich auch interessieren: "Vom Jäger zum Gejagten": Ullrich will ganze Geschichte auspacken

King of the Lake: Die Highlights des Rennens 2021

Vuelta a España Mohoric kritisiert Roglic: "Wissen alle, dass Primoz oft stürzt" UPDATE 12/09/2022 UM 15:12 UHR