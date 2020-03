Außerdem fügte der Franzose gegenüber dem belgischen öffentlich-rechtlichen TV- und Radiosender RTBF hinzu, dass die belgischen Rennen der Organisation, Fleche Wallonne und Lüttich-Bastogne -Lüttich das gleiche Schicksal erleiden könnten.

"Es ist sehr schwer, etwas vorherzusagen. Die Situation ändert sich von einer Stunde zur nächsten. Ich kann nur berichten, was ich höre", erklärte Prudhomme. "Sie sagen, wir brauchen mindestens sechs Wochen. Wenn dies der Fall ist, wird es sehr kompliziert sein, die belgischen Klassiker zu organisieren."

Tour de Romandie und Tour of the Alps nicht zu halten

Infolge der Coronavirus-Pandemie wird auch die für den 20. bis 24. April geplante Tour of The Alps nicht stattfinden können. Damit kommen die Veranstalter der Rundfahrt durch Österreich und Italien nach eigenen Angaben einer Aufforderung des Radsportweltverbands UCI nach, alle Rennen in den als von der Weltgesundheitsorganisation WHO als Risikogebieten eingestuften Regionen abzusagen.

“Wir alle befinden uns eindeutig in einer einzigartigen und sehr ernsten Phase, in der die öffentliche Gesundheit und Sicherheit vor jeder anderen Überlegung kommen muss“ wurde Giacomo Santini, der Präsident des Veranstalters GS Alto Garda, in einer Pressemitteilung zitiert.

Santini hofft allerdings darauf, dass die fünftägige Rundfahrt, die traditionell als Generalprobe für den Giro d’Italia genutzt wird, zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden kann. "Wenn hoffentlich bald wieder Sportveranstaltungen abgehalten werden können, werden wir mit der UCI abklären, ob die Bedingungen gegeben sind, das Event an einem neuen Termin stattfinden lassen zu können“, fügte er an.

Komplett abgesagt wurde die Tour de Romandie in der Westschweiz.

Direkt zu radsport-news.com

Das könnte Dich auch interessieren: Corona-Krise: Alle Renn-Absagen in der Übersicht