Radsport

La Course: Demi Vollering siegt im Sprint vor Marianne Vos

Demi Vollering hat in Landerneau in der Bretagne am Samstag, 26. Juni 2021, kurz vor dem Start der Tour de France das Frauenrennen La Course by Le Tour gewonnen und dabei Marianne Vos bezwungen. Beste Deutsche wurde die Friedrichshafenerin Liane Lippert vom Team DSM auf dem achten Platz. Weltmeisterin Anna van der Breggen hatte Vollering den Sprint angefahren und landete auf Rang vier.

00:02:41, vor 2 Stunden