Zuvor hatte sich Walscheid auf der 2. Etappe noch knapp dem erst 19-jährigen Australier Taj Jones (Ara Pro Racing Sunshine Coast) hatte geschlagen geben müssen und am Auftakttag zwei Ausreißer den Sieg unter sich ausgemacht hatten.

"Ich bin superstolz auf unsere Leistung vom gesamten Team hier. Wir mussten alle Mann fahren, um die Ausreißer einzuholen, so dass ich im Finale auf mich allein gestellt war. Deshalb bin ich einfach super glücklich, dass ich die harte Arbeit des Teams am Ende belohnen konnte", so Walscheid in einer Pressemitteilung von NTT, wohin er im Winter von Sunweb gewechselt war.

Im Sprint nach 162,5 Kilometern suchte sich der Heidelberger das Hinterrad von Minali und spurtete dann auf den letzten 100 Metern aus dessen Windschatten vorbei an die Spitze und siegte mit wenigen Zentimetern Vorsprung.

Zuvor hatte Walscheid im Rennverlauf schwer dafür kämpfen müssen, überhaupt in den Zielsprint eingreifen zu können. Denn 40 Kilometer vor dem Ziel stand am Rande der Genting Highlands ein Bergpreis der 1. Kategorie auf dem Programm: ein mehr als 20 Kilometer langer Anstieg auf 645 Meter Höhe am Genting Sempah.

"Es war heute wirklich hart. Ich musste ziemlich tief gehen am Berg, um an der Gruppe dran zu bleiben und kam erst nach der Abfahrt wieder ganz nach vorne zurück", erklärte Walscheid. "Von da an übernahmen wir sofort volle Verantwortung für die Verfolgung mit dem ganzen Team." NTT führte das Feld zwei Kilometer vor dem Ziel an die drei letzten Ausreißer heran und ermöglichte so den Massensprint, in dem Walscheid seiner Favoritenrolle gerecht wurde und den Knoten für die Saison 2020 früh platzen ließ.

