Radsport

Tour de Langkawi: Jakub Mareczko behält in chaotischem Sprint die Nerven - Massensturz im Schlussakt

Auf den letzten Metern der 4. Etappe der Tour de Langkawi kommt es zu einem Massensturz. In den Vorfall ist auch Craig Wiggins (ARA Pro Racing Sunshine Coast) verwickelt, der mit blutenden Wunden an den Beinen und Abschürfungen am Rücken ds Ziel erreicht. Jakub Mareczko von Alpecin-Deceuninck behält indes die Nerven und holt sich den Tagessieg.

00:01:57, vor 30 Minuten