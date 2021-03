Tiller hatte den Sprint früh eröffnet und sah fast schon wie der Sieger aus, bis Merlier auf den letzten 50 Metern auf der ansteigenden Zielgeraden noch an ihm vorbeischoss.

Degenkolb sorgte für das beste Ergebnis eines deutschsprachigen Fahrers. Der Oberurseler hatte sich schon am Sonntag bei Kuurne-Brüssel-Kuurne in starker Verfassung präsentiert und reist nun mit breiter Brust am kommenden Wochenende zu Paris-Nizza.