Das fünftägige Etappenrennen der UCI-Kategorie 2.1 findet vom 1. bis 5. Februar statt.

Anschließend soll Kämna Mitte Februar die ebenfalls fünftägige Ruta del Sol (2.Pro / 16.-20.2.) in Spanien bestreiten und von dort voraussichtlich weiter nach Frankreich reisen, um am 26. und 27. Februar bei der Faun-Ardèche Classic und den Drome Classic anzutreten. "Er ist relativ gut im Training und wir beginnen mit ihm relativ früh die Saison – und dann schauen wir von Woche zu Woche", sagte Denk, der außerdem erklärte, Kämna gehe es mental wieder besser: "Das Cape Epic hat ihm sehr, sehr gut getan", meinte der Teamchef.

Aldag erklärte außerdem, dass er Kämna persönlich noch nicht lange kenne, nach den ersten gemeinsamen Tagen aber einen sehr sympathischen Eindruck vom Tour-Etappensieger von Villard-de-Lands habe. "Er zeigt mega Interesse an den Rennen, wo er hin will und wo er nicht hin will, und beschäftigt sich auch schon mit den Strecken der Grand Tours", sagte der neue Bora – hansgrohe-Sportdirektor.

Der 25-jährige Kämna hatte im Mai gemeinsam in Absprache mit Team erklärt dass er bis auf Weiteres eine Pause vom Rennsport einlegen werde, weil er zu wenig auf sich geachtet und im Frühjahr zu viel gewollt habe. Straßenrennen bestritt er seit der Schlussetappe der Algarve-Rundfahrt am 9. Mai 2021 keine mehr, aber im Herbst startete Kämna gemeinsam mit seinem Teamkollegen, dem Ex-Mountainbiker Ben Zwiehoff beim südafrikanischen MTB-Etappenrennen Cape Epic.

