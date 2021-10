Am 9. Oktober fällt der Startschuss zum letzten der fünf Monumente des Radsports. In Norditalien steht die Lombardei-Rundfahrt 2021 auf dem Programm.

Das Rennen wird zu einem packenden Duell vor Traumkulisse zwischen Weltmeister Julian Alaphilippe, Tour-Sieger Tadej Pogacar, Vuelta-Gewinner Primoz Roglic, Publikumsliebling Vincenzo Nibali und vielen weiteren Topstars.

Titelverteidiger ist der Däne Jakub Fuglsang, der aber 2021 fehlt. Er siegte 2020 vor dem Neuseeländer George Bennett. Aussichtsreichster deutscher Teilnehmer ist Emanuel Buchmann.

05/04/2020 AM 14:41

Hier gibt es alle Informationen zur Lombardei-Rundfahrt 2021.

Eurosport zeigt "Il Lombardia", am Samstag, 9. Oktober, live im TV bei Eurosport 1. Beginn der Übertragung ist um 10:00 Uhr MESZ.

Im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ könnt ihr in voller Länge bei der Lombardei-Rundfahrt dabei sein. Hier läuft auf einem Bonuskanal das Rennen auch dann weiter, wenn im TV Werbung gesendet wird.

Für nur 6,99 Euro im Monat gibt es bei Joyn PLUS+ nicht nur das komplette Programm des Eurosport Players einschließlich aller Bonuskanäle, sondern auch zahlreiche weitere TV-Sender sowie Serien- und Filmhighlights.

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit radsport-news.com einen Liveticker in voller Länge von Start bis Ziel zur Lombardei-Rundfahrt 2021 an. Hier gibt es alle News, Informationen und Highlight-Videos zum Radsport.